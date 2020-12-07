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20:52   7 Декабря 2020
Политика

Эстония продолжает строительство инфраструктуры на границе с Россией

Эстония продолжает строительство инфраструктуры на границе с Россией

Ограждение с колючей проволокой появилось на первом участке строящейся пограничной полосы на границе Эстонии и России.

Установку проводил Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии. Об этом рассказал заместитель генерального директора ведомства Эгерт Беличев порталу ERR. Работа ведется на участке протяженностью восемь километров. Уже готовы половина подъездных дорог и один километр ограждений. На пограничной полосе появятся элементы инфраструктуры, пункты связи и дороги для патруля. Участок обеспечат электричеством и канализацией.

Проект по строительству инфраструктуры на границе Эстонии и России начали реализовывать в июле 2020 года. В ходе первого этапа планируется оборудовать 23,5 километра линии рубежа.

Министр внутренних дел Эстонии Алар Ланеман посетил место работ. Он сказал, что участок станет внешней границей НАТО и Европейского союза.

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