Эстония продолжает строительство инфраструктуры на границе с Россией

Ограждение с колючей проволокой появилось на первом участке строящейся пограничной полосы на границе Эстонии и России.

Ограждение с колючей проволокой появилось на первом участке строящейся пограничной полосы на границе Эстонии и России.

Установку проводил Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии. Об этом рассказал заместитель генерального директора ведомства Эгерт Беличев порталу ERR. Работа ведется на участке протяженностью восемь километров. Уже готовы половина подъездных дорог и один километр ограждений. На пограничной полосе появятся элементы инфраструктуры, пункты связи и дороги для патруля. Участок обеспечат электричеством и канализацией.

Проект по строительству инфраструктуры на границе Эстонии и России начали реализовывать в июле 2020 года. В ходе первого этапа планируется оборудовать 23,5 километра линии рубежа.

Министр внутренних дел Эстонии Алар Ланеман посетил место работ. Он сказал, что участок станет внешней границей НАТО и Европейского союза.