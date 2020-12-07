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20:46   7 Декабря 2020
Политика

Поклонская предложила Илону Маску пожить в Крыму

Поклонская предложила Илону Маску пожить в Крыму

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская предложила основателю SpaceX и предпринимателю Илону Маску пожить в Крыму, а не в Техасе.

Бизнесмен ранее заявил, что хочет переехать жить из Калифорнии в Техас. Поклонская в своем Telegram-канале предложила изобретателю альтернативную идею: переехать в Крым.

По ее словам, на территории полуострова большое количество космических объектов, а отсутствие пресной воды напоминает Марс, куда Маск хочет отправиться в экспедицию. Депутат указала, что таким способом он сможет проверить, справится ли он с "земными задачами" от Украины, которая лишила Крым пресной воды.

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#крым #поклонская #илон маск

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