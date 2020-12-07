США преследует геополитические интересы в споре вокруг Курил

Япония используется как плацдарм для антироссийской политики США, заявил историк Михаил Мягков.

Япония используется как плацдарм для антироссийской политики США, заявил историк Михаил Мягков.

По его словам, Вашингтон старается стравить Токио с Москвой с помощью спора вокруг Курил. Американская сторона просто "наплевала" на предыдущие договоренности, согласно которым СССР занимает остров Хоккайдо в случае войны с Японией. Сейчас территорию оккупировали американцы, добавил Мягков.

Вашингтон просто использует Токио, чтобы реализовать свои геополитические интересы. Мягков объяснил, что это позволяет Вашингтону использовать страну как непотопляемый авианосец. Белый дом держит там базы, которые направлены против Москвы и Пекина, уточнил историк.

Эксперт вспомнил ситуацию с грин-картами, в которых жители Южных Курил указаны как уроженцы Японии. Историк в беседе с "ПолитРоссией" подчеркнул, что инцидент является очередной провокацией со стороны США.

Ранее премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил о готовности урегулировать ситуацию с Курильскими островами. Он намерен заключить мирный договор с Россией, сообщает телеканал "360".