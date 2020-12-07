Владимир Путин подарит "новогоднюю сказку" девятилетнему россиянину

Президент России Владимир Путин принял участие в акции "Елка желаний", сообщает РИА Новости.

Президент России Владимир Путин принял участие в акции "Елка желаний", сообщает РИА Новости.

Путин на встрече с волонтерами, посвященной Международному дню добровольцев, поучаствовал в новогодней акции "Елка желаний". В диалоге с модератором президент выбрал с елки два шарика с цифрами, в которых были спрятаны открытки детей.

Одно из желаний загадал девятилетний челябинец. Мальчик мечтал побывать на Красной Площади, прокатиться на коньках и посмотреть, как работает лидер российского государства в Кремле.

Владимир Путин пообещал выполнить просьбу юного россиянина, отметив, что покатается на коньках вместе с ним. Мама ребенка с восторгом восприняла слова главы РФ, назвав их "новогодней сказкой".

"Это случилась новогодняя сказка! Димуля очень рад, и мне как маме очень приятно!" — ответила женщина президенту.

Мама также добавила, что эта поездка станет для мальчика первым визитом в Москву.

Ранее телеканал "360" писал, что открыт прием вопросов на декабрьскую пресс-конференцию Путина.