Владимир Путин подарит "новогоднюю сказку" девятилетнему россиянину
Президент России Владимир Путин принял участие в акции "Елка желаний", сообщает РИА Новости.
Путин на встрече с волонтерами, посвященной Международному дню добровольцев, поучаствовал в новогодней акции "Елка желаний". В диалоге с модератором президент выбрал с елки два шарика с цифрами, в которых были спрятаны открытки детей.
Одно из желаний загадал девятилетний челябинец. Мальчик мечтал побывать на Красной Площади, прокатиться на коньках и посмотреть, как работает лидер российского государства в Кремле.
Владимир Путин пообещал выполнить просьбу юного россиянина, отметив, что покатается на коньках вместе с ним. Мама ребенка с восторгом восприняла слова главы РФ, назвав их "новогодней сказкой".
"Это случилась новогодняя сказка! Димуля очень рад, и мне как маме очень приятно!" — ответила женщина президенту.
Мама также добавила, что эта поездка станет для мальчика первым визитом в Москву.
Ранее телеканал "360" писал, что открыт прием вопросов на декабрьскую пресс-конференцию Путина.