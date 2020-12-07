Худрук театра "Модерн" призвал упростить получение звания заслуженного артиста РФ

Художественный руководитель театра "Модерн" Юрий Грымов считает необходимым упростить процедуру присвоения званий заслуженного и народного артистов РФ.

Художественный руководитель театра "Модерн" Юрий Грымов считает необходимым упростить процедуру присвоения званий заслуженного и народного артистов РФ.

По словам Юрия Грымова, необходимо создать отдельную организацию, которая бы полностью взяла на себя эту процедуру. Должна быть собрана комиссия, следящая за за тем, кто достоин получить звания, и сама инициирующая награждение. Сейчас же артистам самим приходится обращаться в Минкультуры России через театры, в которых они работают.

"Союзы театральных деятелей и кинематографистов, Росконцерт могли бы сами инициировать получение званий. Не сам же актер должен думать о вручении себе звания. Это странно", — объяснил Грымов в беседе с NEWS.ru.

Также сейчас остается неясным, кто должен подавать документы для присвоения звания на руководителей самих же театров или артистов, не закрепленных ни к одному учреждению. При существующей процедуре получается, что сами деятели культуры подают на себя документы, что многие находят неправильным и необъективным, ведь речь идет о престижном звании.