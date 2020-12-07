Ищенко рассказал о причинах скандала с участием политолога Погребинского

Как подсказывают правила политической борьбы, если что-то работает, не надо ничего менять. Поэтому недавнее скандальное предложение Михаила Погребинского опровергается его же утверждением, что на Украине в восприятии РФ наметились позитивные изменения.

Как подсказывают правила политической борьбы, если что-то уже работает, не надо ничего менять. Поэтому недавнее скандальное предложение украинского политолога Михаила Погребинского опровергается его же утверждением, что на Украине в восприятии России наметились позитивные изменения.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» заявил обозреватель МИА «Россия Сегодня» Ростислав Ищенко.

Напомним, ранее директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский призвал Россию смягчить в тон по отношению к УПА* (Украинской повстанческой армии – организации, признанной в РФ экстремистской и запрещенной решением Верховного суда).

По мнению украинского политолога, это послабление со российских экспертов и политологов поспособствовало бы позитивным изменениям в украинском обществе по отношению к самой России. Позже Погребинский счел нужным добавить, что сам он негативно относится к деятельности УПА.

Комментируя эти высказывания Михаила Погребинского, Ростислав Ищенко напомнил, что украинский политолог по образованию является физиком-теоретиком.

«Возможно, с точки зрения физика-теоретика это и правильно. Но правила политической борьбы подсказывают, что если что-то работает, то менять ничего не надо, — отметил Ищенко. — Если верить Погребинскому, в украинском обществе наметились позитивные изменения в восприятии России. Если такой эффект дал существующий формат пропаганды, то зачем что-то менять?».

Однако, добавил эксперт, пока никаких позитивных изменений в информационной и политической повестке Киева не заметно. Официальный Киев по-прежнему придерживается русофобского курса, который ограничивается лишь отсутствием у украинских властей возможности проводить самостоятельную внешнюю политику. А Запад, который уже неоднократно обжегся на провокациях против Москвы, может быть и хотел бы «поставить Кремль на место», не может сделать это так, чтобы самим же потом не было стыдно и больно вспоминать. Однако Киев все же не перестает рассчитывать на помощь Запада в своих выпадах против России.

«Нет никаких оснований считать, что общественность Украины, совсем недавно избравшая олигархического клоуна Зеленского в качестве замены клоунскому олигарху Порошенко, как-то изменила своё отношение к России. Собственно, неудачное выступление Погребинского также об этом свидетельствует», — отмечает Ищенко.

А Погребинский, по его словам, мог бы, призывая Россию к «смягчению риторики», выбрать что-то менее одиозное, чем признанная в России экстремистской организацией и запрещенная «Украинская повстанческая армия».