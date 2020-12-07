Названы команды, которые могут спасти собакам жизнь
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев перечислил команды, которым следует обучить собаку, чтобы спасти ей жизнь.
В первую очередь четвероногий друг должен выучить команду "Фу!" или "Нельзя!". Она предотвратит попытки животного сорваться с поводка и подобрать с земли что-то опасное, отмечает издание "Вести Подмосковья". Не менее значима в процессе воспитания собаки команда "Дай!" или "Отдай!". Питомец может разучить ее с помощью игрушки.
Кроме того, собака должна знать команду "Ко мне!". В этом случае хозяин сможет спокойно гулять со своим четвероногим другом, не держа его на поводке. Команда "Рядом!" позволит в будущем перевозить собаку в общественном транспорте. Не лишним будет разучить команду "Стой!" или "Стоять!". В некоторых случаях неподвижность животного позволят избежать опасных ситуаций. Обучение питомца различным командам сделает "общение" с ним максимально комфортным.