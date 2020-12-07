Названы команды, которые могут спасти собакам жизнь

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев перечислил команды, которым следует обучить собаку, чтобы спасти ей жизнь.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев перечислил команды, которым следует обучить собаку, чтобы спасти ей жизнь.

В первую очередь четвероногий друг должен выучить команду "Фу!" или "Нельзя!". Она предотвратит попытки животного сорваться с поводка и подобрать с земли что-то опасное, отмечает издание "Вести Подмосковья". Не менее значима в процессе воспитания собаки команда "Дай!" или "Отдай!". Питомец может разучить ее с помощью игрушки.

Кроме того, собака должна знать команду "Ко мне!". В этом случае хозяин сможет спокойно гулять со своим четвероногим другом, не держа его на поводке. Команда "Рядом!" позволит в будущем перевозить собаку в общественном транспорте. Не лишним будет разучить команду "Стой!" или "Стоять!". В некоторых случаях неподвижность животного позволят избежать опасных ситуаций. Обучение питомца различным командам сделает "общение" с ним максимально комфортным.