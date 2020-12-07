Талибы расстреляли афганских военных на КПП на севере страны

Афганские военнослужащие подверглись нападению боевиков в северной части государства, передает китайское издание "Синьхуа".

Афганские военнослужащие подверглись нападению боевиков в северной части государства, передает китайское издание "Синьхуа".

Члены террористической группировки "Талибан" (запрещена в РФ) ночью напали на военных армии Афганистана на одном из КПП в провинции Кундуз на севере государства. В результате перестрелки пять солдат были убиты, еще двое — пропали без вести. Согласно предварительным данным, пропавшие военнослужащие были захвачены радикалами.