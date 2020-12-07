19:52 7 Декабря 2020Армия
Талибы расстреляли афганских военных на КПП на севере страны
Афганские военнослужащие подверглись нападению боевиков в северной части государства, передает китайское издание "Синьхуа".
Афганские военнослужащие подверглись нападению боевиков в северной части государства, передает китайское издание "Синьхуа".
Члены террористической группировки "Талибан" (запрещена в РФ) ночью напали на военных армии Афганистана на одном из КПП в провинции Кундуз на севере государства. В результате перестрелки пять солдат были убиты, еще двое — пропали без вести. Согласно предварительным данным, пропавшие военнослужащие были захвачены радикалами.
"Еще четверо военных получили ранения. Два солдата пропали без вести после столкновений и, предположительно, были захвачены боевиками", — рассказали представители местной администрации.