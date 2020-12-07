Политолог Марков: Чубайс на новой должности будет договариваться с Байденом

Ранее президент России Владимир Путин назначил Анатолия Чубайса на должность спецпредставителя по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

Политолог, общественный деятель, член Общественной палаты РФ Сергей Марков допустил, что экс-глава компании нанотехнологий «Роснано» Анатолий Чубайс на новой должности начнет налаживать связи с администрацией демократа Джо Байдена, если последний все-таки одержит победу на выборах. Об этом он заявил на пресс-конференции, проводимой Медиагруппой «Патриот» в понедельник, 7 декабря.

Ранее президент России Владимир Путин назначил экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса спецпредставителем главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Комментируя собственное назначение, Чубайс подчеркнул, что предстоящее дело не только по-настоящему значимо для страны, но и интересно лично ему. Об этом он написал в Facebook.

Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично. Опубликовано Anatoly Chubays Пятница, 4 декабря 2020 г.

Ряд аналитиков полагает, что назначение Чубайса может быть связано с президентскими выборами в США. Как отмечают авторы Telegram-канала «Толкователь», глава «Роснано» может выстраивать новую линию отношений между Россией и новым руководством США, если Байден все-таки победит на выборах.

По словам Маркова, Чубайс — «яркая фигура» в российской политике. С другой стороны, его команда в 1990-е годы значительно ухудшила состояние экономики страны программой приватизации.

«Для экономики в целом результаты правления команды Чубайса, конечно, катастрофические. Это распад целых секторов экономики, ее в значительной степени деградация, во многом криминализация бизнеса. Много недостатков», — посетовал эксперт.

Однако Марков полагает, что и ложных мифов вокруг фигуры Чубайса ходит предостаточно.

«В патриотическом сегменте российского общества существует неправильный миф, который рассматривает таких, как Чубайса, как предателей, которые делают все для подчинения России Западу. Это ошибка», — не сомневается политолог.

Гость «Патриота» напомнил, что в рамках программы приватизации нынешнему спецпредставителю президента удалось увести «лакомые куски» у западных компаний. Тем самым он не допустил посягательство иностранцев на российский суверенитет.

«Был выбор — либо выставить на рынок, и тогда купили бы западные компании и было мощнейшее давление Запада. В России так не произошло. Власти по дешевке продали своим, а не за дорого иностранцам. Поэтому таких олигархов ненавидят западники. Потому что они смогли увести самые лакомые куски у них из-под носа. Это было четкое политическое решение. Поэтому я полагаю, что Чубайс — патриот России, но оригинальный, который считает, что Россия должна вестернизироваться изнутри, но не отдавать власть над правительством иностранцам», — выразил мнение Марков.

На вопрос о том, чего ждать от Чубайса на новой должности, Марков подчеркнул, что ее специфика до сих пор неизвестна.

«А мы пока не знаем, что это за должность. Может быть, он действительно будет с глобалистами договариваться, потому что он “свой” среди них, людей Байдена. Может и так. Возможно, еще какая-то версия. Пока непонятно, какой работой он займется. Неплохо Чубайс договаривался с международными финансовыми организациями. Команда смогла выбить деньги для российского бюджета вопреки всем законам Международного валютного фонда», — напомнил Марков.

В беседе с «Политикой Сегодня» писатель и лидер партии «За правду» Захар Прилепин выразил мнение, что на новом посту Чубайс добьется значительных политических успехов. По его словам, в финансово-политических клубах никто не ориентируется лучше Чубайса.