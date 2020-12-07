Тегеран пообещал Дамаску дальнейшую помощь в борьбе с терроризмом

Власти Ирана продолжат оказывать Сирии помощь в борьбе с терроризмом и восстановлении региональной безопасности. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

Власти Ирана продолжат оказывать Сирии помощь в борьбе с терроризмом и восстановлении региональной безопасности. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

По его словам, Тегеран поддержка будет поддерживать Дамаск до полной ликвидации исламистских бандформирований на территории Сирии. При этом Иран намерен усилить дипломатическую помощь официальным сирийским властям в вопросе политического урегулирования конфликта в САР, передает Федеральное агентство новостей.

"Единственным возможным способом решить нынешний кризис в Сирии является диалог всех заинтересованных сторон", — пояснил Хатибзаде.

Стоит отметить, что 6 декабря в Тегеран прибыл глава Министерства иностранных дел Сирии Фейсал Микдад. Дипломат провел ряд встреч с иранскими коллегами, в ходе которых обсуждалась стабилизация ситуации на Ближнем Востоке и урегулирование кризиса в САР.