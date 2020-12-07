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19:16   7 Декабря 2020
Общество

Беглов предупредил о близости Петербурга к полному локдауну

Беглов предупредил о близости Петербурга к полному локдауну

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что для города наступило тяжелое время. По его словам, Северной столице недалеко до полного локдауна.

Глава Петербурга призвал жителей и гостей города ответственно подойти к ситуации и соблюдать правила в борьбе с эпидемией. Беглов заявил, что борьба с эпидемией — это взаимная ответственность.

Александр Беглов заявил, что нельзя допустить, чтобы новогодние каникулы закончились для тысячи россиян больничной койкой. На данный момент госпитали Петербурга готовы принимать заболевших коронавирусом, ковидные клиники работают на пределе возможности. И если новогодние праздники спровоцируют всплеск заболевания, то придется перевести в инфекционный режим все медицинские учреждения города.

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#петербург #беглов #пандемия

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