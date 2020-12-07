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19:01   7 Декабря 2020
Происшествия

На Сахалине сотрудник газовой службы потушил пожар борщом

На Сахалине сотрудник газовой службы потушил пожар борщом

Работник компании "Сахалиноблгаза" устроил клиенту пожар и потушил его найденным на кухне борщом. События разворачивались в Охе Сахалинской области.

Монтаж газового оборудования едва не закончился трагедией в квартире жилого дома по улице Ленина. По предварительным данным, коммунальщик намазал один из кранов неустановленным веществом и стал откручивать одну из гаек, когда услышал странное шипение. Собственница квартиры рассказала, что в один момент на кухне вспыхнул пожар.

Мужчина решил потушить пламя подручными средствами — на кухне оказалась кастрюля борща, которой он и воспользовался.

В результате инцидента обгорело перекрытие потолка и часть кухонной мебели. Информация о пострадавших не поступала. Материальный ущерб пока не установлен. В руководстве предприятия заявили, что проводят проверку инцидента.

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#пожар #борщ #сахалина

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