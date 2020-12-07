Юшков рассказал, когда украинская ГТС пойдет на металлолом

Газо-транспортная система Украины является слишком затратной, поэтому ее не будут эксплуатировать постоянно. Такое мнение в беседе с изданием «Украина.ру» высказал эксперт-энергетик Игорь Юшков.

Газо-транспортная система Украины является слишком затратной, поэтому ее не будут эксплуатировать постоянно.

Такое мнение в беседе с изданием «Украина.ру» высказал эксперт-энергетик Игорь Юшков.

Россия до 2025 года сохранит объем прокачки через украинскую ГТС на уровне 40 миллиардов кубометров газа. А даже если фактически прокачает меньший объем, ей придется заплатить за 40 миллиардов кубометров, так как под такими условиями подписался «Газпром», напомнил эксперт Финансового университета при российском правительстве.

«Ближайшие четыре года «Газпром» еще будет пользоваться украинской ГТС, а потом нет. Может быть, в Молдавию или Румынию еще качать будет, — предположил эксперт. — Но постоянно ее не будут эксплуатировать, потому что она жутко затратная. Это самый дорогой вариант доставки газа в Европу».

Также Юшков напомнил, что протяженность украинской газо-транспортной системы более длинная по сравнению с российскими «потоками», а также с газопроводом «Ямал – Европа». При этом у «Газпрома» нет никакой доли в украинской ГТС. При этом российский газовый гигант владеет контрольным пакетом акций в «Северном потоке», а в «Северном потоке – 2» ему и вовсе принадлежит 100% акций, также «Газпром» в целом контролирует и газопровод «Ямал – Европа».

«То есть он платит своим дочерним структурам, а Украина платит исключено «Оператору ГТС», — объяснил эксперт.

Ранее «Газпром» не раз обращался к Украине с призывом сделать ее газотранспортную систему более конкурентоспособной по сравнению с другими маршрутами доставки газа в Европу. Для этого нужно было создать привлекательные условия для инвесторов и снизить тарифы, но Украина наоборот сделала тариф за использование своей ГТС самым высоким в Европе.

Такой позицией Украина сама же лишила себя шансов продолжать зарабатывать на транзите газа, заключил Юшков.