Петербургский предприниматель Евгений Пригожин указал на причастность журналиста Тимура Олевского к работе на западные спецслужбы и уличил его в распространении фейков.

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин указал на причастность журналиста Тимура Олевского к работе на западные спецслужбы и уличил его в распространении фейков.

Как сообщили в пресс-службе компании "Конкорд", сроки подачи иска в суд по предыдущей публикации Олевского уже истекли. Однако юристы Пригожина будут тщательно следить за текущими публикациями журналиста и выразили надежду, что он даст еще один повод подать не него в суд.

"По моему мнению, журналист Олевский — мелкий проЦРУушный клерк, работающий на западные спецслужбы и создающий фейки. И такие, как Олевский, должны долго сидеть в тюрьме, согласно справедливым решениям российского суда, которого он, Навальный и другие, суетящиеся под западным клиентом клоуны, избегают", — заявил бизнесмен.

Пригожин добавил, что такие сотрудники СМИ должны отбывать срок в тюрьме, согласно решению российского суда, которого Олевский, блогер Алексей Навальный, а также "другие суетящиеся под западным клиентом клоуны" пытаются избежать. По словам предпринимателя, единственным просчетом в законодательстве является отсутствие в УК РФ статьи, по которой клеветники должны "отбывать наказание в камере".

"Единственный просчет, который есть в российском законодательстве — отсутствие в УК статьи, по которой эти болтуны, распространяющие по заказу клеветническую информацию, должны отбывать наказание в камере. И уже там, в полной мере познавать свои либеральные ценности, как например, ухаживания со стороны сокамерников".

Ранее петербургский бизнесмен прокомментировал увольнение Олевского с канала "Настоящее время" (признан иноагентом в РФ). Пригожин заявил, что не знал о деятельности представителя СМИ. Оказывается, Олевский проводил "расследования" против предпринимателя за счет финансирования американских спецслужб и Госдепа США.