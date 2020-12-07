Беглов заявил, что не допустит марафон коронавируса в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не допустит превращения новогодних праздников в марафон коронавирусной инфекции.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не допустит превращения новогодних праздников в марафон коронавирусной инфекции.

Все медицинские учреждения города сейчас работают на максимальной мощности, заявил градоначальник. Недавно он принял решение об усилении ограничительных мер. На прошлой неделе перестали принимать посетителей океанариумы и аквапарки. А с 30 декабря на период новогодних праздников закроются театры, музеи, рестораны и заведения общественного питания.

Важно в это время не допустить распространение коронавирусной инфекции. Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.