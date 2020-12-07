Сценарист, актер и режиссер Александр Гордон, дублировавший фильмы Андрея Тарковского "Ностальгия" и "Жертвоприношение", ушел из жизни 7 декабря.

Сценарист, актер и режиссер Александр Гордон, дублировавший фильмы Андрея Тарковского "Ностальгия" и "Жертвоприношение", ушел из жизни 7 декабря.

Пресс-служба Союза кинематографистов России сообщила о смерти актера. Он скончался на 89-м году жизни. Коллеги Гордона принесли свои соболезнования родным и близким кинорежиссера. Дату и место прощания с артистом озвучат позднее.

"На 89-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Гордона Александра Витальевича", — говорится в сообщении пресс-службы.

Кинорежиссер работал на студии "Мосфильм". Он снимал такие картины как "Убийцы", "Последняя ночь в раю", "Кража", "Сцены из семейной жизни", "Двойной обгон" и другие. При жизни он написал книгу об Андрее Тарковском "Не утоливший жажды. Воспоминания об Андрее Тарковском".