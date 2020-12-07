В Китае нашли способ производить чипы без оборудования США

В Китае нашли способ, как обойти санкции США по производству микросхем (чипов) нового поколения. Производители готовят собственный литографический сканер.

В Китае нашли способ, как обойти санкции США по производству микросхем (чипов) нового поколения. Производители готовят собственный литографический сканер.

Китай полностью переходит на импортозамещение в литографических технологиях. К концу 2021 года появится сканер от компании SMEE с глубоким ультрафиолетовым излучением с длиной волны 193 нм. Это оборудование позволит наладить выпуск микросхем 20-нм (нанометров).

Полностью перейти на собственные комплектующие Китай не сможет, поэтому часть компонентов будут заказывать из Японии. Эксперты напоминают, что продукция КНР все еще зависит от западного софта. Не исключено, что их программистам придется написать ПО самостоятельно или заказать у стран, на которые не распространяются ограничения США.

Летом Huawei пришлось остановить производство чипсета для смартфонов Kirin 9000 из-за американских санкций. В общей сложности под ограничения Вашингтона попали 24 компании.