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17:58   7 Декабря 2020
Армия

Турецкий военный получил ранение при атаке неизвестных в сирийском Идлибе

Турецкий военный получил ранение при атаке неизвестных в сирийском Идлибе

Турецкий военнослужащий пострадал в результате атаки неизвестных на севере сирийской провинции Идлиб. Об этом 7 декабря сообщил телеканал Halab Today.

Отмечается, что неизвестные обстреляли наблюдательный пункт ВС Турции в деревне Рам Хамдан из ручного противотанкового гранатомета. Какие именно ранения получил турецкий солдат, не сообщается, пишет ФАН.

По итогам сочинских договоренностей, которых достигли лидеры России, Ирана и Турции в 2018 году, в Идлибской зоне деэскалации были развернуты турецкие наблюдательные посты. В настоящее время Идлиб контролируется преимущественно боевиками запрещенной в РФ террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" и бандформированиями из состава протурецкой "Сирийской национальной армии".

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#сирия #идлиб #турция

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