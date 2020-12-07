Турецкий военный получил ранение при атаке неизвестных в сирийском Идлибе

Турецкий военнослужащий пострадал в результате атаки неизвестных на севере сирийской провинции Идлиб. Об этом 7 декабря сообщил телеканал Halab Today.

Турецкий военнослужащий пострадал в результате атаки неизвестных на севере сирийской провинции Идлиб. Об этом 7 декабря сообщил телеканал Halab Today.

Отмечается, что неизвестные обстреляли наблюдательный пункт ВС Турции в деревне Рам Хамдан из ручного противотанкового гранатомета. Какие именно ранения получил турецкий солдат, не сообщается, пишет ФАН.

По итогам сочинских договоренностей, которых достигли лидеры России, Ирана и Турции в 2018 году, в Идлибской зоне деэскалации были развернуты турецкие наблюдательные посты. В настоящее время Идлиб контролируется преимущественно боевиками запрещенной в РФ террористической группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" и бандформированиями из состава протурецкой "Сирийской национальной армии".