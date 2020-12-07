Сатановский прокомментировал слова Пашиняна о неработающих системах РЭБ

Техника в руках дикаря – груда металла. Эту старую, но верную поговорку вспомнил российский политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский, комментируя претензии к российским системам РЭБ, которые ранее высказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Техника в руках дикаря – груда металла. Эту старую, но верную поговорку вспомнил российский политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский, комментируя претензии к российским системам радиоэлектронной борьбы, которые ранее высказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Напомним, Пашинян, говоря о итогах недавней войны за Нагорный Карабах, отметил, что поражение Армении связано с тем, что она использовала РЭБ, купленные у России в 2017 году за 42 миллиона долларов. И, по словам армянского премьера, этим системам не удалось закрыть небо над Карабахом от турецких боевых беспилотников Bayraktar, которые использовала азербайджанская армия.

При этом, добавил Пашинян, в боевых условиях себя хорошо показали ЗРК «Оса-АК», при помощи которых было сбито много вражеских боевых дронов. Таким образом Пашинян сделал вывод, что Армении нужно было покупать у России не системы РЭБ, а больше зенитных ракетных комплексов.

Комментируя эти слова Пашиняна, президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский отмечает, что армянский премьер фактически перекладывает на Россию ответственность за поражение в войне за Нагорный Карабах, так как та, якобы продала Еревану плохое оружие.

«Давно понятно: как только кто-нибудь из тех, кому Москва вооружения поставляет, продувает войну, так виноват не он сам, не то, как снабжают его войска и как ими командуют, не кадровая политика, не неумение обращаться со сложной техникой, которое никакой личный героизм не заменит, не отсутствие умения управлять не только войсками, но и страной, а то, что оружие у него плохое», — пишет по этому поводу политолог в личном Telegram-канале.

При этом он напомнил, что претензии армянского премьер-министра к России по сути ничем не отличаются от претензий, которые в свое время выдвигали в адрес Советского Союза арабские политики. Те тоже заявляли, что проигрывают израильским военным не потому, что не умеют воевать, а потому, что им дали «не то» оружие.

Но если за советскую технику садились советские военнослужащие, оружие сразу становилось «то», подчеркивает Сатановский. Поэтому возникал вопрос – может дело все-таки не в оружии, а в том, что у арабов нет опыта, или просто руки кривые?

Может быть и Никол Пашинян, который увлекся планами по вхождению в европейскую семью и построению демократии, забыл о необходимости обучать и тренировать солдат?

Никакой героизм не поможет военнослужащим без тренировок эффективно управляться со сложной современной техникой, напоминает эксперт.

«И не надо хаять хорошее оружие. Даже в руках у самых храбрых солдат оно ничего не стоит, если их командующий баран-бараном. Это, если кто не понял, о нынешнем руководителе Армении», — подчеркивает Сатановский.

Российские РЭБ, напоминает он, успешно показали себя в ходе военных действий в Ливии и Сирии, без проблем справившись не только с турецкими беспилотниками, но и с американскими.

Поэтому причиной поражения Еревана в карабахской войне является не оружие, а популист во власти, который был поставлен на пост премьер-министра при помощи западных кураторов с одной целью – создать проблемы для Москвы.

«Политик плохой, руководитель государства вообще никакой. Как и положено американскому агенту влияния», — отметил политолог, добавив, что подобные управленцы заточены не на развитие армии или экономики страны, а только на разрушение.

Вернувшись в заключение к теме российских систем радио-электронной борьбы, Сатановский и вспомнил поговорку «техника в руках дикаря – груда металла». Поэтому, по его словам, безопасность армян в Карабахе, да и всей Армении зависит сейчас не от «болтунов в Ереване» и не от их европейских или американских хозяев, а исключительно от российских миротворцев.