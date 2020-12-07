Актер из "Твин Пикса" умер в 73 года

После продолжительной болезни скончался знаменитый американский актер Дэвид Л. Лэндер, получивший известность, сыграв роль в сериале "Твин Пикс".

После продолжительной болезни скончался знаменитый американский актер Дэвид Л. Лэндер, получивший известность, сыграв роль в сериале "Твин Пикс".

Популярный американский актер и сценарист Дэвид Л. Лэндер скончался 4 декабря в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Звезде культового сериала "Твин Пикс" на момент смерти было 73 года. Артист всю жизнь работал в кино, но на протяжении последних 37 лет он вел борьбу с рассеянным склерозом. Осложнения недуга стали причиной его смерти.

Кроме актерской деятельности Лэндер занимался активизмом. Он часто выступал на конгрессах, посвященных борьбе с рассеянным склерозом.