17:44 7 Декабря 2020Происшествия
Актер из "Твин Пикса" умер в 73 года
После продолжительной болезни скончался знаменитый американский актер Дэвид Л. Лэндер, получивший известность, сыграв роль в сериале "Твин Пикс".
После продолжительной болезни скончался знаменитый американский актер Дэвид Л. Лэндер, получивший известность, сыграв роль в сериале "Твин Пикс".
Популярный американский актер и сценарист Дэвид Л. Лэндер скончался 4 декабря в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе. Звезде культового сериала "Твин Пикс" на момент смерти было 73 года. Артист всю жизнь работал в кино, но на протяжении последних 37 лет он вел борьбу с рассеянным склерозом. Осложнения недуга стали причиной его смерти.
Кроме актерской деятельности Лэндер занимался активизмом. Он часто выступал на конгрессах, посвященных борьбе с рассеянным склерозом.