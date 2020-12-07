МВД и ФАС проверят рекламу мошенников о соцвыплатах в Сети

Член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин обратился в МВД и ФАС дать оценку мошеннической рекламе социальных выплат в Интернете.

Член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин обратился в МВД и ФАС дать оценку мошеннической рекламе социальных выплат в Интернете.

Под предлогом получения социальных выплат аферисты через Интернет занимаются сбором персональных данных россиян, также предлагая оплатить сбор за свои "услуги", сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие запросы.

Горелкин отмечает, что злоумышленники постоянно меняют адреса сайтов, а для привлечения используют рекламу с изображениями высших должностных лиц РФ и символов государственной власти.

Парламентарий рассказал, что сам недавно наткнулся в интернете на баннер мошенников, на котором изображены президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.