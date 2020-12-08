В США признали Дурова и Путина «главными хулиганами» года
Американское издание Politico составило ежегодный список самых влиятельных лиц Европы. Возглавила несменяемый рейтинг канцлер Германии Ангела Меркель. Журналисты отметили ее выдержанные действия на мировой арене и объединительную роль в Европе.
«За последние полтора десятилетия Меркель была крепкой рукой в череде катаклизмов, от Великой рецессии и кризиса еврозоны до COVID-19. Она сплотила Европу перед лицом Брексита и агрессивности Дональда Трампа», – сообщает источник.
Список разделен на три категории – «Деятели», «Разрушители» и «Мечтатели», каждая из которых представляет свой тип достижений. Создатель мессенджера Telegram и социальной сети ВКонтакте Павел Дуров и российский президент Владимир Путин попали в раздел «Разрушители» – на первое и шестое места, соответственно.
Присуждая Дурову первое место в разделе «Разрушители», авторы материала добавили, что Telegram – «рай свободы слова», а также то, что в последнее время мессенджер все чаще используют для организации массовых несанкционированных мероприятий на Западе.
«Поскольку такие платформы, как Facebook и Twitter, пытаются бороться с дезинформацией и подстрекательством к насилию, Telegram стал новым приютом для большей части подобных материалов», — считает издание.
Помимо Дурова и Путина, в «Разрушители» попали и другие известные люди. Например, первый министр Шотландии Никола Стерджен из-за референдума о независимости, а также писательница и феминистка Джоан Роулинг за свою «трансфобию».
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы за отчуждение территории РФ.