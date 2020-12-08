В США признали Дурова и Путина «главными хулиганами» года

Американский журнал Politico создал рейтинг 28 самых влиятельных людей Европы за 2020 год.

Американское издание Politico составило ежегодный список самых влиятельных лиц Европы. Возглавила несменяемый рейтинг канцлер Германии Ангела Меркель. Журналисты отметили ее выдержанные действия на мировой арене и объединительную роль в Европе.

«За последние полтора десятилетия Меркель была крепкой рукой в ​​череде катаклизмов, от Великой рецессии и кризиса еврозоны до COVID-19. Она сплотила Европу перед лицом Брексита и агрессивности Дональда Трампа», – сообщает источник.

Список разделен на три категории – «Деятели», «Разрушители» и «Мечтатели», каждая из которых представляет свой тип достижений. Создатель мессенджера Telegram и социальной сети ВКонтакте Павел Дуров и российский президент Владимир Путин попали в раздел «Разрушители» – на первое и шестое места, соответственно.

Присуждая Дурову первое место в разделе «Разрушители», авторы материала добавили, что Telegram – «рай свободы слова», а также то, что в последнее время мессенджер все чаще используют для организации массовых несанкционированных мероприятий на Западе.

«Поскольку такие платформы, как Facebook и Twitter, пытаются бороться с дезинформацией и подстрекательством к насилию, Telegram стал новым приютом для большей части подобных материалов», — считает издание.

Помимо Дурова и Путина, в «Разрушители» попали и другие известные люди. Например, первый министр Шотландии Никола Стерджен из-за референдума о независимости, а также писательница и феминистка Джоан Роулинг за свою «трансфобию».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о лишении свободы за отчуждение территории РФ.