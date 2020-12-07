Украинский писатель назвал плюсы русофобии Байдена для Москвы

Эксперт указал, что предсказуемость Байдена будет полезна для Москвы.

Киевский писатель Игорь Лесев полагает, что русофобия со стороны лидера Демократической партии Джозефа Байдена может сыграть на руку России. Договороспособность и предсказуемость 78-летнего политика позволит Москве всегда идти на шаг впереди Вашингтона, рассказал специалист в беседе с «Украиной.ру».

Значительных изменений в американской политике при Джо Байдене не предвидится, обратил внимание Лесев, а значит Москва не будет менять курс по консолидации внутренних ресурсов и импортозамещения.

«В отличие от Трампа, которого нарекли "агентом Кремля", с командой Байдена можно добиться хоть каких-то базовых договоренностей. По тем же ракетам средней и малой дальности, по договору об открытом небе, по ядерной сделке с Ираном», – считает писатель.

Таким образом, кандидат от Демпартии вполне может найти с президентом России Владимиром Путиным «точки соприкосновения», заключил Лесев.

Выборы в США прошли 3 ноября 2020 года. Процесс подсчета голосов в некоторых штатах идет до сих пор из-за почтового голосования, на котором настаивали демократы. Несмотря на то, что официальных итогов выборов пока нет, целый ряд изданий уже через несколько дней после дня голосования объявил Джо Байдена «избранным президентом». По мнению CNN, The Washington Post, Politico, Fox News и NBC, чтобы объявить человека главой государства, дожидаться официальных итогов выборов не обязательно.

При этом ни в одном из указанных изданий не было и намека на связи демократа Джо Байдена и его сына Хантера с Украиной, а также подкупе мафиози для подделки бюллетеней.