Вкалывают роботы, плачет человек. Как «Волгабас» производит автобусы

Корреспондент «Политики Сегодня» побывал на производстве «одного из самых современных автобусов» России и выяснил причину транспортного коллапса в Новокузнецке.

После разразившегося в Новокузнецке скандала, которому пресса присвоила звучные определения «транспортный коллапс» и даже «апокалипсис», производитель вызвавших нарекания автобусов «Волгабас» провел работу над репутационными ошибками. Для журналистов был организован пресс-тур, призванный продемонстрировать возможности предприятия.

На производстве во Владимире побывал и корреспондент «Политики Сегодня», чтобы воочию оценить технологические линии «одного из самых современных автобусов страны», как позиционирует его создатели.

Люди и роботы

«В России и в мире не так много производств такого уровня и характера. Много идей, многое запланировано. Мы только стоим в начале большого пути», — оптимистично дал старт презентации гендиректор группы компаний «Волгабас» Алексей Бакулин.

Масштабы производства, действительно, впечатляют. Посреди просторных цехов трудятся рабочие и машины. Экскурсия начинается на заготовительном участке, где режут, гнут и сверлят металл. Здесь готовят основания, крепление передней подвески, задней подставки, пол водителя, каркас кузова, который потом водружают на шасси.

За масштабными экранами жужжат сервоприводами и разбрасывают искры безустанные сварщики. Промышленные роботы немецкой фирмы Kuka — особый предмет гордости производства. Быстрыми и точными движениями механических рук управляет искусственный интеллект.

«Роботы, конечно ошибаются, но люди ошибаются чаще», — улыбается заместитель гендиректора Александр Кузовлев.

Еще три года назад подобное казалось фантастикой, признается специалист. На этапе ввода в эксплуатацию роботизированного комплекса старожилы были настроены скептически. Сегодня машины собирают отдельные элементы кузова.

«Мы доказали, что это возможно», — гордо говорит Кузовлев.

Люди едут в Москву

Чтобы сделать один автобус, уходит от 900 до 1200 производственных часов. Однако иногда этот срок увеличивается в связи с задержками поставок импортных комплектующих. Их доля в автобусах «Волгабаса», как заявляет производитель, составляет около десяти процентов.

Кузовлев сетует, что темпы производства значительно снизились в связи с задержкой поставки комплектующих из Китая. Но проблема нехватки деталей уходит на второстепенный план по сравнению с кадровым голодом. Средняя зарплата на заводе — 40 тысяч рублей. Люди предпочитают искать работу в столице, до которой из Владимира почти подать рукой.

«Да, нехватка персонала испытывается, — признается Кузовлев. — На данный момент с учетом объемов производства и планов работ — порядка 25 процентов нам требуется дополнительно».

Но, вопреки трудностям, в сборочном цеху из отдельных деталей, узлов и комплектов на свет рождаются настоящие автобусы.

«На крыши устанавливаются газовые баллоны, устанавливаем двери, проверяем рулевую часть, обкатываем и проводим стендовые испытания», — объясняет технические моменты рабочий.

Коллективное чувство ответственности

На «Волгабасе» производятся как низкопольные автобусы, так и междугородние машины, автобусы премиум-класса. Минимум завод выпускает два автобуса в день.

«В настоящее время завод готовит большой заказ для Омска. Это будут 20 двенадцатиметровых газомоторных низкопольных автобусов. Заказ появился в конце ноября. 8 декабря автобусы уже будут выпущены», — обещает Кузовлев.

Один из автобусов ярко-синего цвета уже готов к эксплуатации. Сложно отказаться от предложения сесть за руль и проверить работу бортовых систем.

«Полностью заправленная машина на газе проезжает 400 км», — рапортует Кузовлев.

Пока роботы окончательно не захватили мир, на производствах «Волгабаса» по-прежнему в почете умелые человеческие руки. Опытные кадры, как уверяют на предприятии, — самый ценный актив.

«Очень сложно найти человека, который работает в этой сфере, — говорит Алексей Бакулин. — Есть определенная специфика производства. Люди, приходящие сюда на завод, перестраивали свое мышление. Тут собирается машина и вклад каждого человека, и вклад каждого человека в это изделие. Наши автобусы будут перевозить наших же детей: это коллективное чувство ответственности».

«Фрагментарные недопоставки»

Что же касается ответственности за ситуацию в Новокузнецке, где заказанные мэрией автобусы горожане ждали часами на морозе из-за сбоя в поставке, то всему виной коронавирус. В комментарии «Политике сегодня» Алексей Бакулин объяснил транспортный коллапс пандемией и связанными с ней ограничениями. Причина прозаична — Новокузнецк парализовало из-за того, что китайские детали застряли на таможне.

«Железнодорожные составы с уже закупленными комплектующими зависали по две-три недели. Из-за этого мы вместе с командой «ПитерАвто» организовали переносы», — объяснил Бакулин.

Пока петербургский перевозчик, выигравший аукционы на обслуживание маршрутов в Новокузнецке, теснил местных владельцев парков устаревших «ПАЗиков», инновационные автобусы столкнулись с трудностями сертификации. Процедуру не удалось пройти вовремя. В итоге вместо масштабной задержки получились лишь «фрагментарные недопоставки», объяснил гендиректор предприятия.

Фрагментарные недопоставки в свою очередь обернулись тем, что рамках контракта между «ПитерАвто», «Волгабасом» и мэрией Новокузнецка в город отправились всего два автобуса. Оба оказались непригодными к использованию. У одного из них треснуло стекло на маршруте, другой же попал в аварию, так и не доехав до Новокузнецка. К тому моменту городские власти уже сократили количество маршрутов, но так и не получили транспорт на замену.