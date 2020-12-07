Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:13   7 Декабря 2020
Россия

Вкалывают роботы, плачет человек. Как «Волгабас» производит автобусы

Вкалывают роботы, плачет человек. Как «Волгабас» производит автобусы

После разразившегося в Новокузнецке скандала, которому пресса присвоила звучные определения «транспортный коллапс» и даже «апокалипсис», производитель вызвавших нарекания автобусов «Волгабас» провел работу над репутационными ошибками. Для журналистов был организован пресс-тур, призванный продемонстрировать возможности предприятия.

На производстве во Владимире побывал и корреспондент «Политики Сегодня», чтобы воочию оценить технологические линии «одного из самых современных автобусов страны», как позиционирует его создатели.

Люди и роботы

«В России и в мире не так много производств такого уровня и характера. Много идей, многое запланировано. Мы только стоим в начале большого пути», — оптимистично дал старт презентации гендиректор группы компаний «Волгабас» Алексей Бакулин.

Масштабы производства, действительно, впечатляют. Посреди просторных цехов трудятся рабочие и машины. Экскурсия начинается на заготовительном участке, где режут, гнут и сверлят металл. Здесь готовят основания, крепление передней подвески, задней подставки, пол водителя, каркас кузова, который потом водружают на шасси.

Вкалывают роботы, плачет человек. Как «Волгабас» производит автобусы

За масштабными экранами жужжат сервоприводами и разбрасывают искры безустанные сварщики. Промышленные роботы немецкой фирмы Kuka — особый предмет гордости производства. Быстрыми и точными движениями механических рук управляет искусственный интеллект.

«Роботы, конечно ошибаются, но люди ошибаются чаще», — улыбается заместитель гендиректора Александр Кузовлев.

Еще три года назад подобное казалось фантастикой, признается специалист. На этапе ввода в эксплуатацию роботизированного комплекса старожилы были настроены скептически. Сегодня машины собирают отдельные элементы кузова.

«Мы доказали, что это возможно», — гордо говорит Кузовлев.

Люди едут в Москву

Чтобы сделать один автобус, уходит от 900 до 1200 производственных часов. Однако иногда этот срок увеличивается в связи с задержками поставок импортных комплектующих. Их доля в автобусах «Волгабаса», как заявляет производитель, составляет около десяти процентов.

Кузовлев сетует, что темпы производства значительно снизились в связи с задержкой поставки комплектующих из Китая. Но проблема нехватки деталей уходит на второстепенный план по сравнению с кадровым голодом. Средняя зарплата на заводе — 40 тысяч рублей. Люди предпочитают искать работу в столице, до которой из Владимира почти подать рукой.

«Да, нехватка персонала испытывается, — признается Кузовлев. — На данный момент с учетом объемов производства и планов работ — порядка 25 процентов нам требуется дополнительно».

Вкалывают роботы, плачет человек. Как «Волгабас» производит автобусы

Но, вопреки трудностям, в сборочном цеху из отдельных деталей, узлов и комплектов на свет рождаются настоящие автобусы.

«На крыши устанавливаются газовые баллоны, устанавливаем двери, проверяем рулевую часть, обкатываем и проводим стендовые испытания», — объясняет технические моменты рабочий.

Коллективное чувство ответственности

На «Волгабасе» производятся как низкопольные автобусы, так и междугородние машины, автобусы премиум-класса. Минимум завод выпускает два автобуса в день.

«В настоящее время завод готовит большой заказ для Омска. Это будут 20 двенадцатиметровых газомоторных низкопольных автобусов. Заказ появился в конце ноября. 8 декабря автобусы уже будут выпущены», — обещает Кузовлев.

Один из автобусов ярко-синего цвета уже готов к эксплуатации. Сложно отказаться от предложения сесть за руль и проверить работу бортовых систем.

«Полностью заправленная машина на газе проезжает 400 км», — рапортует Кузовлев.

Вкалывают роботы, плачет человек. Как «Волгабас» производит автобусы

Пока роботы окончательно не захватили мир, на производствах «Волгабаса» по-прежнему в почете умелые человеческие руки. Опытные кадры, как уверяют на предприятии, — самый ценный актив.

«Очень сложно найти человека, который работает в этой сфере, — говорит Алексей Бакулин. — Есть определенная специфика производства. Люди, приходящие сюда на завод, перестраивали свое мышление. Тут собирается машина и вклад каждого человека, и вклад каждого человека в это изделие. Наши автобусы будут перевозить наших же детей: это коллективное чувство ответственности».

«Фрагментарные недопоставки»

Что же касается ответственности за ситуацию в Новокузнецке, где заказанные мэрией автобусы горожане ждали часами на морозе из-за сбоя в поставке, то всему виной коронавирус. В комментарии «Политике сегодня» Алексей Бакулин объяснил транспортный коллапс пандемией и связанными с ней ограничениями. Причина прозаична — Новокузнецк парализовало из-за того, что китайские детали застряли на таможне.

«Железнодорожные составы с уже закупленными комплектующими зависали по две-три недели. Из-за этого мы вместе с командой «ПитерАвто» организовали переносы», — объяснил Бакулин.

Вкалывают роботы, плачет человек. Как «Волгабас» производит автобусы

Пока петербургский перевозчик, выигравший аукционы на обслуживание маршрутов в Новокузнецке, теснил местных владельцев парков устаревших «ПАЗиков», инновационные автобусы столкнулись с трудностями сертификации. Процедуру не удалось пройти вовремя. В итоге вместо масштабной задержки получились лишь «фрагментарные недопоставки», объяснил гендиректор предприятия.

Фрагментарные недопоставки в свою очередь обернулись тем, что рамках контракта между «ПитерАвто», «Волгабасом» и мэрией Новокузнецка в город отправились всего два автобуса. Оба оказались непригодными к использованию. У одного из них треснуло стекло на маршруте, другой же попал в аварию, так и не доехав до Новокузнецка. К тому моменту городские власти уже сократили количество маршрутов, но так и не получили транспорт на замену.

«Всегда есть нюансы ввода в эксплуатацию новых автобусов», — развел руками Бакулин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#транспорт #автобусы #новокузнецк #волгабас #питеравто

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров