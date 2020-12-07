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17:36   7 Декабря 2020
Общество

Беглов установил размер платы за пользование детским садиком в Петербурге

Беглов установил размер платы за пользование детским садиком в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал документ, который регламентирует размер платы за пользование детскими садиками.

Имеются в виду государственные учреждения дошкольного образования. В следующем году родители будут платить в зависимости от возраста ребенка и количества времени его нахождения в садике. Стоимость 12-часового нахождения ребенка в возрасте от одного до тех лет будет составлять 1354,50 руб. А пребывание малыша с трех до восьми лет в учреждении обойдется папам и мамам в 1261,10 руб.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял решение ужесточить ограничительные меры — с 4 декабря перестали принимать посетителей океанариумы и аквапарки. А с 30 декабря закроются театры, музеи, рестораны и заведения общественного питания.

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#детский сад #беглов #плата

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