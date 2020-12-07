Исследование ВЦИОМ показало отсутствие доверия к Навальному среди россиян

Опрос россиян показал, что граждане не доверяют основателю "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, иноагент) Алексею Навальному.

Опрос россиян показал, что граждане не доверяют основателю "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, иноагент) Алексею Навальному.

Исследование проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Служба опубликовала актуальные данные на конец ноября 2020 года. Исследователи желали узнать, кому граждане доверят решение важных государственных вопросов. В списке претендентов оказался Алексей Навальный. Согласно данным ВЦИОМ, основателю ФБК доверяют 3% респондентов, передает Федеральное агентство новостей.

Ранее телеканал "360" сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Германию раскрыть сведения по делу Алексея Навального. По ее словам, Россия желает получить результаты проб и анализов, которые взяли у основателя ФБК.