"Альянс" Васильевой шуткой о вакцинации доказал свою некомпетентность

Новгородское подразделение "Альянса" Анастасии Васильевой (связанное с Алексеем Навальным НКО) не знает о приоритетах вакцинации россиян от COVID-19, определенных Минздравом РФ.

Новгородское подразделение "Альянса" Анастасии Васильевой (связанное с Алексеем Навальным НКО) не знает о приоритетах вакцинации россиян от COVID-19, определенных Минздравом РФ.

Неосведомленность представителей скандально известной организации показала публикация в Twitter. В одном из последних постов "эксперты" пошутили о вакцинации препаратом "Спутник V". Первыми инъекции в РФ начали получать учителя, а также медицинские и социальные работники.

"Отведай и ты из моего кубка. — Зачем? — Отведай... Мне более любопытно, почему вакцинацию хотят начать с учителей и врачей, а не с чиновников и росгвардейцев, например?" — говорится в публикации подразделения "Альянса" в Twitter.

Однако после ознакомления с рекомендациями минздрава становится понятно, что шутку не стоит расценивать как удачную. Псевдоэксперты "Альянса" продемонстрировали незнание госполитики по борьбе с коронавирусом: согласно правилам, в первую очередь вакцинацию проходят представители тех профессий, которые наиболее часто контактируют с другими людьми и находятся в зоне повышенного риска по COVID-19.

Кроме того, создание препарата, защищающего от неизвестной ранее инфекции, требует значительных финансовых затрат и времени на производство в количестве, достаточном для массового использования. На сегодняшний день ни одна страна не имеет мощностей, позволяющих обеспечить вакциной каждого гражданина. Поэтому в любом государстве при запуске препарата в массовое производство определяется приоритетная группа (или несколько) на его получение. Это устоявшаяся практика, которой следует и Россия, отмечает Nation News.

Сотрудники "Альянса", позиционируя себя экспертами, должны быть осведомлены о рекомендациях министерства здравоохранения, в том числе о специфике вакцинирования и международной практике в этой области.