Депутат Госдумы рассказал, как РФ может ответить на задержание журналистов в Латвии

По мнению депутата Госдумы, Москва может предпринять три шага.

Задержания российских журналистов за рубежом обсудили на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот». Депутат Госдумы, член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что любой подобный инцидент для Москвы становится «крайне неприятным», ведь задерживаются, прежде всего, российские граждане.

«Любой работник СМИ за границей – это наш представитель, это наш человек, это наше лицо. И я думаю, что наши органы правопорядка и наши власти будут принимать все необходимые меры, чтобы эту ситуацию как-то разрешить», — рассказал спикер.

Одним из последних случаев задержания российских журналистов стал инцидент в Латвии 3 декабря 2020 года. Служба государственной безопасности (СГБ) страны заподозрила сразу несколько граждан РФ «в нарушении международных санкций». Речь идет о журналисте Андрее Яковлеве (ранее возглавлял интернет-портал Baltnews.lv), Алле Березовской, Андрее Солопенко и публицисте Владимире Линдермане.

В посольстве РФ в Латвии этот инцидент назвали «борьбой с инакомыслием и нарушением принципов свободы слова». Спецслужбы балтийской республики задействовали против россиян «полный набор репрессивных мер: задержания, допросы, обыски и уголовные обвинения».

В качестве ответных мер против западных журналистов Москве нужно предпринять всего три шага, объяснил Анатолий Выборный:

«Во-первых, регулировать и расширять законодательство об иностранных агентах. Под эту категорию должны подпадать не только общественные организации, но и общественные движения, которые не регистрируются, как юридическое лицо. <…> Во-вторых, нужно установить ограничения для работы в наших социальных сетях, на нашем информационном поле для иностранных СМИ. В-третьих, мы будем устанавливать очень серьезную административную и даже уголовную ответственность за нарушения законов об иноагентах», — сообщил парламентарий.

На следующий день после задержания российских журналистов отпустили под подписку о невыезде.