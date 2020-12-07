Где в России 31 декабря будет выходным днем

Власти 11 регионов сделали последний день 2020-го года нерабочим.

31-е декабря по Трудовому кодексу РФ пока остается рабочим днем — очередная попытка внести поправки, делающие последний день календарного года выходным, не увенчалась успехов. Впрочем, в Кремле напомнили: власти в регионах вправе сами решать — объявлять нерабочим 31-е декабря или нет.

На 7 декабря главы 11 субъектов РФ официально разрешили отдыхать жителям в последний день 2020-го.

Белгородская область

Область на юго-западе России стала первой, кто не тянул с этим вопросом. Уже 2 декабря врио губернатора Вячеслав Гладков подписал постановление о выходном дне для сотрудников госучреждений, органов государственной и исполнительной власти региона. Рабочий день перенесен с 31-го декабря (выпадает на четверг) на 26 декабря (суббота).

Курская область

Губернатор Курской области Роман Старовойт также освободил чиновников от работы 31 декабря, поработать придется в субботу, 26-го. Что касается сотрудников частных компаний, этот вопрос решает руководство каждой коммерческой организации.

Крым

Глава республики Сергей Аксенов вслед за коллегами подписал распоряжение о праздничном дне для госслужащих.

«Это уже стало доброй традицией, поскольку в этот особенный день все должны находиться дома, в атмосфере тепла и уюта <...> а в этом году, с учетом эпидобстановки, особенно важно оставаться дома, чтобы не подвергать опасности себя и своих родных», - заявил Аксенов.

Татарстан

Президент Татарстана Рустам Минниханов сделал рабочей последнюю субботу декабря - 26-е число. Взамен в республике будут отдыхать 31-го.

Владимирская область

Жители Владимирской области (муниципальные и госслужащие) также будут освобождены от работы в предпраздничный день. Губернатор Владимир Сипягин утвердил 31 декабря выходным днем, с переносом рабочего на 26-е декабря. Но в субботу трудовой день будет короче на час.

Волгоградская область

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поддержал идею сделать 31 декабря выходным днем. Кроме того, переноса рабочего дня на 26-е декабря не будет.

Ставропольский край

Власти Ставрополья решили посоветоваться с жителями по поводу судьбу 31-го декабря и устроили опрос в соцсетях. Большинство высказалось за выходной. Губернатор Владимир Владимиров объявил этот день выходным.

Чувашия

Глава Чувашии Олег Николаев так же провел голосование среди населения. В результате за выходной 31 декабря проголосовало около 90% опрошенных.

Костромская область

Жители Костромской области готовы работать в субботу 26-го декабря, чтобы освободить весь день 31-го декабря, готовясь к празднику. За перенос выходного дня в соцсетях проголосовали около 80% пользователей.

Мурманская область

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис солидарен с коллегами из других регионов и сделал 31 декабря выходным.

«Принял решение сделать этот день нерабочим, чтобы северяне могли провести последний день 2020 года со своими семьями», — написал Чибис.

На какую дату перенесен рабочий день в 2020 году, пока не сообщается.

Томская область

7 декабря о выходном для бюджетников в последний календарный день 2020-го объявил глава Томской области Сергей Жвачкин. Он напомнил, что этой традиции уже несколько лет.

«Каждый год мы переносим рабочий день с 31 декабря на другой день, потому что у томичей и томичек должна быть возможность подготовиться к одному из главных праздников года. Рассчитываю, что работодатели, имеющие возможность принять аналогичное решение, пойдут сотрудникам навстречу».

А что Москва?

Власти столицы пока не озвучивают решение по поводу 31-го декабря. Обычно в Москве этот день всегда был рабочим. Так, в 2019 году мэр Сергей Собянин говорил, что обычно в предновогодние дни у москвичей больше работы, кроме того, есть традиция 31 числа собираться с коллегами. Однако, 2020-й год принес перемены: многие из-за пандемии перешли на удаленку.