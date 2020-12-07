США обогащаются на мифах о "российской агрессии" за счет союзников по НАТО

Вашингтон обогащается за счет раздувания мифа о "российской агрессии", рассказал изданию "Слово и Дело" военный эксперт и обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

Вашингтон обогащается за счет раздувания мифа о "российской агрессии", рассказал изданию "Слово и Дело" военный эксперт и обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

Очередные учения стран НАТО во главе с США в Черном море являются сигналом для России, а также актом "сдерживания российской агрессии", пишут авторы американского издания The National Interest. Однако, по словам Литовкина, факты какого-либо агрессивного поведения РФ в отношении государств, расположенных в Черноморском регионе, отсутствуют.

"Агрессия России" является выдумкой американских властей, воюющих с "ветряными мельницами", уверен эксперт. Он подчеркнул, что все страны, имеющие выход в Черное море, имеют на него полное право, и РФ не планирует оспаривать такое положение дел. Причем США в этом регионе не место, добавил Литовкин. Подобные мифы раздуваются Вашингтоном для обогащения за счет партнеров по НАТО, констатировал собеседник.