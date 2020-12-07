17:21 7 Декабря 2020Общество
Бывший глава Минтуризма Турции умер от коронавируса
Экс-министр туризма Турции Ирфан Гюрпынар скончался от COVID-19 в возрасте 77 лет. Об этом сообщило турецкое издание Hurriyet.
Экс-министр туризма Турции Ирфан Гюрпынар скончался от COVID-19 в возрасте 77 лет. Об этом сообщило турецкое издание Hurriyet.
Политик проходил лечение в столичной больнице, однако не смог победить инфекцию. Мэр города Кыркларели Мехмет Сиям Кесимоглу выразил соболезнования родным и близким бывшего главы Минтуризма, пишет ФАН.
Гюрпынар занимал должность министра туризма с 1995 по 1996 год. Кроме того, он входил в парламент Кыркларели от Республиканской народной партии.
Ранее сообщалось, что в Турции коронавирусной инфекцией заражаются более 30 тысяч граждан в сутки. В свою очередь Роспотребнадзор призвал россиян отказаться от поездок на турецкие курорты из-за эпидемиологической катастрофы в этой стране.