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17:20   7 Декабря 2020
Политика

ДНР считает, что Киев не стремится к перемирию

ДНР считает, что Киев не стремится к перемирию

Переговоры по решению гражданского конфликта на Украине зашли в тупик, считает депутат народного совета ДНР Олег Онопко.

Как сообщил Олег Онопко РИА Новости, Киев продолжает игнорировать Минские соглашения и не желает разрешать проблему. Для того чтобы "сдвинуться с места", украинские власти должны начать выполнять ранее заключенные договоренности.

"Ситуация на переговорах в Минске не просто напоминает тупик – это стопроцентная "заслуга" именно украинской стороны. За все время переговорного процесса Киев не предпринял никаких шагов по выходу из тупика, а наоборот, системно доводил ситуацию до абсурда, игнорируя все перспективные предложения нашей стороны", — прокомментировал Олег Онопко.

Онопко также отметил, что украинская сторона не делает никаких шагов к перемирию.

Киев продолжает военные действия в отношении ДНР и ЛНР с апреля 2014 года. За это время жертвами гражданской войны, по данным ООН, стали свыше 13 тысяч человек.

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#украина #днр #война

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