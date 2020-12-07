17:18 7 Декабря 2020Общество
Онищенко обосновал свою идею об отказе от длинных праздников
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко объяснил, почему он предложил отказаться от проведения длительных новогодних праздников.
Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко объяснил, почему он предложил отказаться от проведения длительных новогодних праздников.
В первую декаду января россияне слишком много пьют алкогольных напитков. И это отрицательно сказывается на их здоровье, о чем свидетельствуют отчеты бригад скорой помощи 11 января, объяснил Онищенко в интервью телеканалу "360".
По мнению депутата Госдумы, коронавирус приносит меньше вреда, чем употребление спиртного в новогодние праздники. Онищенко напомнил, что когда-то у россиян не было столько выходных, и все были довольны. Поэтому вполне достаточно оставить гражданам один выходной день — 1 января, считает он.