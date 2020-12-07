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17:57   7 Декабря 2020
Ближнее зарубежье

Nation News: новое наступление ВСУ на Донбасс станет для Киева последним

Nation News: новое наступление ВСУ на Донбасс станет для Киева последним

Очередное наступление вооруженных сил Украины в Донбассе, если Киев решится вновь развязать там полномасштабные боевые действия, станет последним для украинской армии. Ополченцы Донбасса дойдут до украинской границы, вернув под свой контроль территории Донецкой и Луганской областей.

Такое мнение в беседе с информагентством Nation News высказал, Муса Умаханов - воюющий за Донбасс доброволец из Дагестана, комментируя новость о визите президента Украины Владимира Зеленского на передовые позиции ВСУ и его встрече с военными.

Как сообщалось, украинский лидер появился на боевых позициях украинской армии с тем, чтобы поздравить военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины. Но в Луганской и Донецкой народных республиках уверены, что этот визит связан с тем, что в скором времени возможно обострение вооруженного конфликта и новое наступление ВСУ.

Nation News: новое наступление ВСУ на Донбасс станет для Киева последним

По словам дагестанского добровольца Мусы Умаханова, появление Зеленского на позициях ВСУ означает скорое окончание перемирия. Уже сейчас, отметил доброволец, обстановка на линии разграничения складывается довольно тяжелая, а украинские войска стягивают туда дополнительные войска.

«Наступление ВСУ на республики неизбежно, это вопрос времени. Война в любом случае будет», — уверен боец с позывным «Сокол».

При этом он добавил, что это наступление украинской армии на Донбасс станет для Киева последним, потому что защитники Луганской и Донецкой народных республик смогут дать достойный отпор, после чего дойдут до украинской границы.

«Военные Донбасса отобьют наступление. Да, будут разрушения домов, инфраструктуры, но наши выстоят в любом случае. Если Киев пойдет на полномасштабные боевые действия, это будет последнее для них наступление. Наши вернут свои территории и дойдут до границы с Украиной», — подчеркнул доброволец.

Nation News: новое наступление ВСУ на Донбасс станет для Киева последним

Напомним, ранее украинский политик Алексей Журавко прокомментировал визит Зеленского на позиции ВСУ в Донбассе и то, как тот поблагодарил военных за службу. По словам Журавко, Зеленский в очередной раз разделил народ Украины на своих и чужих, подтвердив тем самым, что страна расколота на части. Кроме того, Зеленский, назвавший героями бойцов ВСУ, прибывших в Донбасс, чтобы убивать жителей непокорных республик, продемонстрировал, что он является продолжателем курса экс-президента Петра Порошенко, добавил политик.

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