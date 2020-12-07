Nation News: новое наступление ВСУ на Донбасс станет для Киева последним

Очередное масштабное наступление вооруженных сил Украины в Донбассе, если Киев решится вновь развязать там боевые действия, станет последним для украинской армии. Ополченцы Донбасса дойдут до украинской границы.

Очередное наступление вооруженных сил Украины в Донбассе, если Киев решится вновь развязать там полномасштабные боевые действия, станет последним для украинской армии. Ополченцы Донбасса дойдут до украинской границы, вернув под свой контроль территории Донецкой и Луганской областей.

Такое мнение в беседе с информагентством Nation News высказал, Муса Умаханов - воюющий за Донбасс доброволец из Дагестана, комментируя новость о визите президента Украины Владимира Зеленского на передовые позиции ВСУ и его встрече с военными.

Как сообщалось, украинский лидер появился на боевых позициях украинской армии с тем, чтобы поздравить военнослужащих с Днем Вооруженных сил Украины. Но в Луганской и Донецкой народных республиках уверены, что этот визит связан с тем, что в скором времени возможно обострение вооруженного конфликта и новое наступление ВСУ.

По словам дагестанского добровольца Мусы Умаханова, появление Зеленского на позициях ВСУ означает скорое окончание перемирия. Уже сейчас, отметил доброволец, обстановка на линии разграничения складывается довольно тяжелая, а украинские войска стягивают туда дополнительные войска.

«Наступление ВСУ на республики неизбежно, это вопрос времени. Война в любом случае будет», — уверен боец с позывным «Сокол».

При этом он добавил, что это наступление украинской армии на Донбасс станет для Киева последним, потому что защитники Луганской и Донецкой народных республик смогут дать достойный отпор, после чего дойдут до украинской границы.

«Военные Донбасса отобьют наступление. Да, будут разрушения домов, инфраструктуры, но наши выстоят в любом случае. Если Киев пойдет на полномасштабные боевые действия, это будет последнее для них наступление. Наши вернут свои территории и дойдут до границы с Украиной», — подчеркнул доброволец.

Напомним, ранее украинский политик Алексей Журавко прокомментировал визит Зеленского на позиции ВСУ в Донбассе и то, как тот поблагодарил военных за службу. По словам Журавко, Зеленский в очередной раз разделил народ Украины на своих и чужих, подтвердив тем самым, что страна расколота на части. Кроме того, Зеленский, назвавший героями бойцов ВСУ, прибывших в Донбасс, чтобы убивать жителей непокорных республик, продемонстрировал, что он является продолжателем курса экс-президента Петра Порошенко, добавил политик.