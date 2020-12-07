Эрмитаж планирует привлечь молодежь в музей через TikTok

Руководство Государственного Эрмитажа приняло решение начать привлекать новых посетителей через популярную соцсеть. В ближайшее время у музея появится аккаунт в TikTok.

Руководство Государственного Эрмитажа приняло решение начать привлекать новых посетителей через популярную соцсеть. В ближайшее время у музея появится аккаунт в TikTok.

Генеральный директор музея Михаил Пиотровский в ходе пресс-конференции, которая состоялась в Сети, рассказал о планах начать привлекать внимание новых посетителей через TikTok. Глава музея считает, что если современная молодежь хорошо воспринимает информацию через соцсети, значит пора начать рассказывать ей про экспонаты и мероприятия Эрмитажа доступным языком через знакомое средство коммуникации.

"Мы будем делать (программы. — Прим. ред.)) в TikTok так же, как и во всем остальном (в других соцсетях. — Прим. ред.)", — рассказал Пиотровский.

Музей также сохранит формат "сложных" лекций для тех людей, которые любят погружаться в историю с головой. Гендиректор музея подчеркнул, что онлайн-проекты являются лишь дополнительным форматом. Чтобы насладиться красотой экспонатов, россиянам и туристам все равно лучше посетить Эрмитаж очно.