Депутат Госдумы объяснил необходимость санкций за цензуру против российских СМИ

По мнению парламентария, Москве давно следует говорить с Вашингтоном на языке санкций.

С ноября 2020 года депутаты Государственной думы РФ обсуждают законопроект об ограничениях работы иностранных интернет-платформ за цензуру против российских СМИ и россиян. Случаи, когда модераторы таких социальных сетей, как Facebook и Twitter, блокировали аккаунты из РФ или ставили специальные пометки на их посты, к сожалению, не единичны.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» депутат Госдумы, член Комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал, что жители России должны знать «героев», которые цензурируют их посты, в лицо. Для этого парламентарии и обсуждают новый законопроект.

«Каждый житель нашей страны должен знать об этом [цензуре в западных соцсетях]. Однако с точки зрения законодательного развития наша страна пока находится на начальном этапе. У нас формирование правовой площадки в части иностранных агентов только начинается. <…> Пришли мы к этому потому, что американский Государственный департамент искренне считает, что может вмешиваться в политическую жизнь любого государства», — заявил Выборный.

По мнению депутата Госдумы, Россия должна выработать законодательство таким образом, чтобы «разговаривать» с другими странами «на их же языке». Спикер сравнил ситуацию с футбольным матчем: пока одна команда играет по своим, крайне лояльным правилам, противоборствующая сторона старается не придерживаться правил вообще.

«Мы искренне считаем, что до последнего дня играем честно. А против нас играет команда, которая меняет правила просто на ходу. В этой связи мы вынуждены выстраивать правила игры, которые будут понятны и другим странам. Изначально мы не хотели этим заниматься, но ситуация складывается таким образом. Нечего было вмешиваться в дела России. Мы терпели с 1990-х годов», — объяснил Выборный.

В мае 2020 года социальная сеть Facebook на три дня заблокировала аккаунт журналиста МИА «Россия сегодня» Леонида Свиридова. Он выложил фотографию 1945-го года, на которой изображено знамя победы на Рейхстагом. Администраторы соцсети прислали Свиридову уведомление, в котором заявили, что журналист «нарушает нормы» Facebook.

Российские политики и общественники уже не раз призывали заблокировать социальную сеть Facebook на территории страны. Общественный деятель Эрнест Макаренко в беседе с «Политикой Сегодня» назвал западный сервис «колонизатором», который относится к России, как к своей вотчине, а депутат Госдумы Евгений Марченко заподозрил соцсеть в намеренном распространении детской порнографии на территории РФ.