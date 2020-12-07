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16:56   7 Декабря 2020
Политика

Вопрос с задержанными в Турции журналистами решили дипломатическим путем

Вопрос с задержанными в Турции журналистами решили дипломатическим путем

Вопрос с задержанными в Турции российскими журналистами решили по дипломатическим каналам, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналистов НТВ освободили. Вскоре они будут депортированы в Россию, сообщали СМИ.

Песков ранее утверждал, что российские дипломаты находились в постоянном контакте с турецкими властями во вопросу задержания журналистов РФ. Власти России приложили максимальные усилия для урегулирования ситуации. Вопрос удалось решить дипломатическим путем.

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#россия #песков #турция

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