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16:51   7 Декабря 2020
Общество

Главную елку Петербурга спилили в Хиттолово 

Главную елку Петербурга спилили в Хиттолово 

Специалисты уже подготовили к транспортировке 25-метровую елку, которую в ближайшее время доставят и установят на главной площади Санкт-Петербурга.

Главную елку города спилили в деревне Хиттолово Всеволожского района. Хвойную красавицу уже уложили в специальный трал. Сейчас она находится на временной площадке и дожидается ночи, чтобы не попасть в пробку. Поздно вечером ее перевезут в центр Санкт-Петербурга на Дворцовую площадь.

Губернатор Александр Беглов ранее принял решение об ужесточении ограничительных мер из-за пандемии коронавируса — с 4 декабря перестанут принимать посетителей океанариумы и аквапарки. А с 30 декабря закроются театры, музеи, рестораны и заведения общественного питания.

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#санкт-петербург #дворцовая площадь #елка

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