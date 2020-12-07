Ищенко ответил Кравчуку на его требование отключить Россию от SWIFT

Трехсторонняя контактная группа, в рамках которой при участи украинской делегации возглавляемой экс-президентом Украины Леонидом Кравчуком ведутся переговоры по мирному урегулированию в Донбассе, не имеет полномочий вводить против кого-либо санкции.

Трехсторонняя контактная группа, в рамках которой при участи украинской делегации возглавляемой экс-президентом Украины Леонидом Кравчуком ведутся переговоры по мирному урегулированию в Донбассе, не имеет полномочий вводить против кого-либо санкции.

Об этом в комментарии Информационному агентству «ПолитРоссия» заявил политолог, обозреватель МИА «Россия Сегодня» Ростислав Ищенко.

Таким образом Ищенко прокомментировал заявление Кравчука о том, что Украина потребует ужесточить антироссийские санкции путем отключения РФ от международной расчетной системы SWIFT.

Ранее бывший украинский президент Леонид Кравчук. Который теперь возглавляет делегацию Украины на переговорах ТКГ по Донбассу, заявил в эфире телеканала «Украина 24», что, пока военный конфликт не будет урегулирован. Россия должна находиться под самыми жесткими санкциями.

«Это могут быть санкции, которые называются международная платежная система. Мы будем это просить и требовать», — подчеркнул Кравчук.

По словам Ростислава Ищенко, эти слова бывшего украинского президента не значат ровным счетом ничего, так как Москва не является стороной внутриукраинского конфликта и Кравчук об этом знает. Россия в переговорной трехсторонней контактной группе в Минске выступает как посредник в переговорах между Киевом и республиками Донбасса. К тому же именно украинская сторона отказывается выполнять взятые на себя обязательства, используя для этого разнообразные надуманные предлоги.

Ни у украинской делегации в ТКГ, ни у самой контактной группы нет полномочий вводит против России санкции, подчеркнул Ищенко.

«Если Кравчук скажет, что вашей машине нужно оторвать четыре колеса, стоит ли об этом беспокоится? Нет!» – отметил политолог.

Подобные заявления главы украинской делегации не имеют никакого веса и совершенно безинтересны. А сам Леонид Кравчук – просто пожилой человек, и его даже вряд ли задействуют в проводимой Западом антироссийской кампании.