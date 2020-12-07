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16:49   7 Декабря 2020
Политика

Безработные белорусы попадут в "президентский список" тунеядцев

Безработные белорусы попадут в "президентский список" тунеядцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил властям заняться трудоустройством безработных. Он потребовал составить список "всех тунеядцев" и поставить их на учет.

По его словам, необходимо заставить их работать. Каждый неработающий человек является не только протестующим, но и будущим преступником, добавил Лукашенко. Политик также поручил подключить сотрудников правоохранительных органов к процессу, если это необходимо.

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#белоруссия #президент #лукашенко

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