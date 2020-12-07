16:49 7 Декабря 2020Политика
Безработные белорусы попадут в "президентский список" тунеядцев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил властям заняться трудоустройством безработных. Он потребовал составить список "всех тунеядцев" и поставить их на учет.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил властям заняться трудоустройством безработных. Он потребовал составить список "всех тунеядцев" и поставить их на учет.
По его словам, необходимо заставить их работать. Каждый неработающий человек является не только протестующим, но и будущим преступником, добавил Лукашенко. Политик также поручил подключить сотрудников правоохранительных органов к процессу, если это необходимо.