Безработные белорусы попадут в "президентский список" тунеядцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил властям заняться трудоустройством безработных. Он потребовал составить список "всех тунеядцев" и поставить их на учет.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил властям заняться трудоустройством безработных. Он потребовал составить список "всех тунеядцев" и поставить их на учет.

По его словам, необходимо заставить их работать. Каждый неработающий человек является не только протестующим, но и будущим преступником, добавил Лукашенко. Политик также поручил подключить сотрудников правоохранительных органов к процессу, если это необходимо.