16:37 7 Декабря 2020Политика
Бишкек выступил за сохранение русского языка как официального
Члены Конституционного совещания Киргизии выступили за сохранение официального статуса для русского языка.
Члены Конституционного совещания Киргизии выступили за сохранение официального статуса для русского языка.
Такое заявление сделал спикер парламента страны, выполняющий сейчас обязанности президента, Талант Мамытов. Власти Киргизии считают важным вопросом сохранение статуса русского языка.
"Это позволяет нам решать все политические вопросы, а также сотрудничать в Парламентской ассамблее ОДКБ", – сказал он.
Языковый вопрос обсуждался в ходе разработки новой конституции. Благодаря знанию русского языка гражданам республики проще устроиться на работу в России.