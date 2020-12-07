Бишкек выступил за сохранение русского языка как официального

Члены Конституционного совещания Киргизии выступили за сохранение официального статуса для русского языка.

Члены Конституционного совещания Киргизии выступили за сохранение официального статуса для русского языка.

Такое заявление сделал спикер парламента страны, выполняющий сейчас обязанности президента, Талант Мамытов. Власти Киргизии считают важным вопросом сохранение статуса русского языка.

"Это позволяет нам решать все политические вопросы, а также сотрудничать в Парламентской ассамблее ОДКБ", – сказал он.