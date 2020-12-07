Чемезов заявил, что Анкара выплатила РФ все средства за поставку ЗРК С-400

Турция полностью расплатилась с Россией за поставки зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом заявил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

Турция полностью расплатилась с Россией за поставки зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом заявил гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.

По словам Чемезова, контракт на поставку в турецкие войска российских систем противовоздушной обороны был полностью выполнен. Он добавил, что перспективы развития сотрудничества Москвы и Анкары в военно-технической сфере есть.

"Этот контракт был уникальный, потому что он был реализован в страну НАТО. Ведем переговоры с турецкими партнерами и по другой технике", — подчеркнул глава Ростеха.

Чемезов сообщил, что в настоящее время РФ ждет от Турции решения по закупке второй партии ЗРК С-400. "Рособоронэкспорт" находится в постоянном контакте с турецкой стороной, обсуждая дальнейшее сотрудничество.