Почему «пестрый» состав администрации Байдена не отражает Америку

The National Interest оценило последствия назначения кандидатов на высокие должности на основе расового равенства.

В последнее время на кандидата от Демократической партии США Джо Байдена, которого уже многие американские СМИ и главы государств окрестили избранным президентом страны, оказывается сильное давление. В частности, его просят расово расширить состав своего кабинета и ввести расовые квоты, сообщает американское издание The National Interest.

Состав своего будущего кабинета Байден неоднократно называл самым пестрым в истории США, поскольку в нем будут представлены люди разной расы, цвета и пола. По словам официальных лиц Байдена, это позволит выполнить обещание президента «отразить Америку».

Стоит заметить, что вторым лицом после президента страны является чернокожая Камала Харрис. Другие высокие должности — старшего советника президента и старшего помощника вице-президента — также займут «цветные» политики: член Палаты представителей от Луизианы Седрик Ричмонд и национальный пресс-секретарь кандидата в президенты 2016 от демократов Берни Сандерса Симон Сандерс.

Congratulations, @RepRichmond! Thank you for your years of service representing the 2nd Congressional District in Congress. We know you'll continue to fight for Louisiana and our people as part of senior leadership in the Biden-Harris administration.https://t.co/YySlBebG6f