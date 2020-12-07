Почему «пестрый» состав администрации Байдена не отражает Америку

The National Interest оценило последствия назначения кандидатов на высокие должности на основе расового равенства.

В последнее время на кандидата от Демократической партии США Джо Байдена, которого уже многие американские СМИ и главы государств окрестили избранным президентом страны, оказывается сильное давление. В частности, его просят расово расширить состав своего кабинета и ввести расовые квоты, сообщает американское издание The National Interest.

Состав своего будущего кабинета Байден неоднократно называл самым пестрым в истории США, поскольку в нем будут представлены люди разной расы, цвета и пола. По словам официальных лиц Байдена, это позволит выполнить обещание президента «отразить Америку».

«Мужчины, женщины, гомосексуалы, центристы, чернокожие, белые, азиаты. Действительно, важно, чтобы он [кабинет министров] был похож на страну, потому что все привносят свое», — заявлял демократ.

Стоит заметить, что вторым лицом после президента страны является чернокожая Камала Харрис. Другие высокие должности — старшего советника президента и старшего помощника вице-президента — также займут «цветные» политики: член Палаты представителей от Луизианы Седрик Ричмонд и национальный пресс-секретарь кандидата в президенты 2016 от демократов Берни Сандерса Симон Сандерс.

Congratulations, @RepRichmond! Thank you for your years of service representing the 2nd Congressional District in Congress. We know you'll continue to fight for Louisiana and our people as part of senior leadership in the Biden-Harris administration.https://t.co/YySlBebG6f — Louisiana Democrats (@LaDemos) November 17, 2020

Сильные перемены ожидают Министерство финансов и Минобороны страны. Если ранее ведомствами руководили только белые мужчины, то теперь министром финансов может стать белая женщина — экс-глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен.

На пост главы Пентагона рассматриваются отставной чернокожий генерал Ллойд Остин, бывшая советница министра обороны по политике Мишель Флорной и сенатор от Иллинойса, полковник в отставке тайского происхождения Тэмми Дакуорт.

Женское лицо также будет у команды Белого дома по связям с общественностью. Недавно Байден объявил, что все должности займут исключительно женщины. Пост пресс-секретаря получит экс-представитель Госдепартамента США Джен Псаки.

President-elect Biden and Vice President-elect Harris today announced new members of the White House staff who will serve in senior communications roles. For the first time in history, these communications roles will be filled entirely by women.https://t.co/SjWAWJg941 — Biden-Harris Presidential Transition (@Transition46) November 29, 2020

Также сообщалось, что около половины объявленных должностей в кабинете министров достались «цветным» людям. В частности, пост главы Министерства внутренней безопасности займет латиноамериканец Алехандро Майоркас. В свою очередь дипломат Линда Томас-Гринфилд должна стать послом США в ООН.

Впрочем, критики Байдена заявили, что состав кабинета президента вовсе не «отражает Америку». The National Interest приводит статистику, согласно которой латиноамериканцы составляют около 18,5% населения США, чернокожие — 13%, а азиаты — 6%.

«Если предполагается, что подбор персонала отражает Америку, также неясно, каким образом состоящий исключительно из женщин старший персонал по связям с общественностью представляет всю страну», — замечает Майтра.

Недовольные обнаружились и в рядах американских политиков. Так, представитель штата Огайо Марсия Фадж, демократка и бывшая председательница чернокожего Собрания Конгресса, заявила, что больше цветных людей следует рассматривать на другие высокие посты, не только в администрацию Байдена.

В Азиатско-Тихоокеанской группе Конгресса и вовсе призвали Байдена включить американцев азиатского происхождения и жителей тихоокеанских островов в свой кабинет и администрацию. Например, на пост министра торговли предлагали экс-кандидата в президенты от Демократической партии США, тайваньца Эндрю Яна.

Не заставили себя ждать и латиноамериканцы. В письме к переходной команде Байдена испаноязычное собрание Конгресса призвало администрацию рассмотреть кандидатуры генерального прокурора Калифорнии Ксавьера Бесерры или председателя Национального комитета Демократической партии Тома Переса в качестве генерального прокурора США.

В свою очередь латиноамериканская правозащитная организация США UnidosU.S. и другие пытаются убедить Байдена заполнить «не менее 20% высших должностей и назначений латиноамериканскими кандидатами».

По мнению The National Interest, в возрастающем давлении на Байдена виноват он сам. Его вероятное избрание может стать последним примером эпохи умеренного американского либерализма, которая, в конце концов, «рухнет» под грудой «собственных логических противоречий».

На протяжении десятилетий Демократическая партия предпочитала равенство заслугам и демографию — превосходству. Так, на первый план выходило расовое равенство, а не профессиональные способности конкретного человека.

Дело в том, что ранее в стране процветала идея о том, что она когда-то была романским вероучением, где любой действительно достойный человек имеет шанс на успех независимо от цвета кожи. Однако сейчас эта позиция превратилась в пародию, констатирует автор статьи Сумантра Майтра.

«Но что еще более важно, это цепочка политики идентичности, которая сама себя увековечивает в том смысле, что новизне поклоняются и, в свою очередь, порождают дальнейшую новизну. Всегда есть “первый", от первого афроамериканского президента до первого индийского американского вице-президента, до первого женского коммуникационного персонала и так далее до бесконечности», — рассуждает автор статьи.

Так, Байден попросту «загнал себя в угол» идеей назначить женщину на пост вице-президента, что в дальнейшем неизбежно привело к выбору сенатора Камалы Харрис. По этой причине в СМИ теперь часто можно заметить, что люди ограничиваются только лишь биографией своих сотрудников, совсем не упоминая о том, какую политику они намерены проводить на практике и достаточно ли компетентны для этого, посетовал эксперт.

«Но бывают времена, когда новизна стирается, и единственное, что остается, — это своего рода система расовой порчи, где хищническая система лобби питается гниющей тушей приходящего в упадок государства. Это также ускоряет перестройку, уже находящуюся в движении», — заметили в The National Interest.

С другой стороны, разнообразие команды президента может удовлетворить растущий спрос на административные должности и перепроизводство многонациональной элиты. Однако пока неясно, какой путь изберет Байден. Впрочем, по мнению Майтры, он вряд ли сможет остановить упадок государства, учитывая его недавний выбор команды и эволюционирующую политику его партии.