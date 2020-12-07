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18:59   7 Декабря 2020
Политика

Почему «пестрый» состав администрации Байдена не отражает Америку

Почему «пестрый» состав администрации Байдена не отражает Америку

В последнее время на кандидата от Демократической партии США Джо Байдена, которого уже многие американские СМИ и главы государств окрестили избранным президентом страны, оказывается сильное давление. В частности, его просят расово расширить состав своего кабинета и ввести расовые квоты, сообщает американское издание The National Interest.

Состав своего будущего кабинета Байден неоднократно называл самым пестрым в истории США, поскольку в нем будут представлены люди разной расы, цвета и пола. По словам официальных лиц Байдена, это позволит выполнить обещание президента «отразить Америку».

«Мужчины, женщины, гомосексуалы, центристы, чернокожие, белые, азиаты. Действительно, важно, чтобы он [кабинет министров] был похож на страну, потому что все привносят свое», — заявлял демократ.

Почему «пестрый» состав администрации Байдена не отражает Америку

Стоит заметить, что вторым лицом после президента страны является чернокожая Камала Харрис. Другие высокие должности — старшего советника президента и старшего помощника вице-президента — также займут «цветные» политики: член Палаты представителей от Луизианы Седрик Ричмонд и национальный пресс-секретарь кандидата в президенты 2016 от демократов Берни Сандерса Симон Сандерс.

Сильные перемены ожидают Министерство финансов и Минобороны страны. Если ранее ведомствами руководили только белые мужчины, то теперь министром финансов может стать белая женщина — экс-глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен.

На пост главы Пентагона рассматриваются отставной чернокожий генерал Ллойд Остин, бывшая советница министра обороны по политике Мишель Флорной и сенатор от Иллинойса, полковник в отставке тайского происхождения Тэмми Дакуорт.

Женское лицо также будет у команды Белого дома по связям с общественностью. Недавно Байден объявил, что все должности займут исключительно женщины. Пост пресс-секретаря получит экс-представитель Госдепартамента США Джен Псаки.

Также сообщалось, что около половины объявленных должностей в кабинете министров достались «цветным» людям. В частности, пост главы Министерства внутренней безопасности займет латиноамериканец Алехандро Майоркас. В свою очередь дипломат Линда Томас-Гринфилд должна стать послом США в ООН.

Впрочем, критики Байдена заявили, что состав кабинета президента вовсе не «отражает Америку». The National Interest  приводит статистику, согласно которой латиноамериканцы составляют около 18,5% населения США, чернокожие — 13%, а азиаты — 6%.

Почему «пестрый» состав администрации Байдена не отражает Америку

«Если предполагается, что подбор персонала отражает Америку, также неясно, каким образом состоящий исключительно из женщин старший персонал по связям с общественностью представляет всю страну», — замечает Майтра.

Недовольные обнаружились и в рядах американских политиков. Так, представитель штата Огайо Марсия Фадж, демократка и бывшая председательница чернокожего Собрания Конгресса, заявила, что больше цветных людей следует рассматривать на другие высокие посты, не только в администрацию Байдена.

В Азиатско-Тихоокеанской группе Конгресса и вовсе призвали Байдена включить американцев азиатского происхождения и жителей тихоокеанских островов в свой кабинет и администрацию. Например, на пост министра торговли предлагали экс-кандидата в президенты от Демократической партии США, тайваньца Эндрю Яна.

Почему «пестрый» состав администрации Байдена не отражает Америку

Не заставили себя ждать и латиноамериканцы. В письме к переходной команде Байдена испаноязычное собрание Конгресса призвало администрацию рассмотреть кандидатуры генерального прокурора Калифорнии Ксавьера Бесерры или председателя Национального комитета Демократической партии Тома Переса в качестве генерального прокурора США.

В свою очередь латиноамериканская правозащитная организация США UnidosU.S. и другие пытаются убедить Байдена заполнить «не менее 20% высших должностей и назначений латиноамериканскими кандидатами».

По мнению The National Interest, в возрастающем давлении на Байдена виноват он сам. Его вероятное избрание может стать последним примером эпохи умеренного американского либерализма, которая, в конце концов, «рухнет» под грудой «собственных логических противоречий».

Почему «пестрый» состав администрации Байдена не отражает Америку

На протяжении десятилетий Демократическая партия предпочитала равенство заслугам и демографию — превосходству. Так, на первый план выходило расовое равенство, а не профессиональные способности конкретного человека.

Дело в том, что ранее в стране процветала идея о том, что она когда-то была романским вероучением, где любой действительно достойный человек имеет шанс на успех независимо от цвета кожи. Однако сейчас эта позиция превратилась в пародию, констатирует автор статьи Сумантра Майтра.

«Но что еще более важно, это цепочка политики идентичности, которая сама себя увековечивает в том смысле, что новизне поклоняются и, в свою очередь, порождают дальнейшую новизну. Всегда есть “первый", от первого афроамериканского президента до первого индийского американского вице-президента, до первого женского коммуникационного персонала и так далее до бесконечности», — рассуждает автор статьи.

Почему «пестрый» состав администрации Байдена не отражает Америку

Так, Байден попросту «загнал себя в угол» идеей назначить женщину на пост вице-президента, что в дальнейшем неизбежно привело к выбору сенатора Камалы Харрис. По этой причине в СМИ теперь часто можно заметить, что люди ограничиваются только лишь биографией своих сотрудников, совсем не упоминая о том, какую политику они намерены проводить на практике и достаточно ли компетентны для этого, посетовал эксперт.

«Но бывают времена, когда новизна стирается, и единственное, что остается, — это своего рода система расовой порчи, где хищническая система лобби питается гниющей тушей приходящего в упадок государства. Это также ускоряет перестройку, уже находящуюся в движении», — заметили в The National Interest.

Почему «пестрый» состав администрации Байдена не отражает Америку

С другой стороны, разнообразие команды президента может удовлетворить растущий спрос на административные должности и перепроизводство многонациональной элиты. Однако пока неясно, какой путь изберет Байден. Впрочем, по мнению Майтры, он вряд ли сможет остановить упадок государства, учитывая его недавний выбор команды и эволюционирующую политику его партии.

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