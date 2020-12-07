Гражданин РФ Винник получил 5 лет за хакерство и липовую криптобиржу

Россиянин Александр Винник проведет пять лет во французской тюрьме и заплатит крупный штраф. Решение принял парижский суд по делу об аферах с криптовалютами и сетевых атаках.

Россиянин Александр Винник проведет пять лет во французской тюрьме и заплатит крупный штраф. Решение принял парижский суд по делу об аферах с криптовалютами и сетевых атаках.

По мнению французских правоохранителей, подсудимый специализировался на кражах личных данных пользователей. Затем необходимую жертвам информацию злоумышленник возвращал за вознаграждение.

Кроме того, виновник организовал работу подпольной криптобиржи. Ресурс для якобы сделок с цифровыми валютами использовался для отмывания преступных доходов.

Россиянин был арестован в Греции и депортирован во Францию.