Европейская народная партия рассказала о новом санкционном режиме ЕС

Главы МИД стран, которые входят в состав Евросоюза, утвердили новый глобальный режим санкций за нарушение прав человека.

Главы МИД стран, которые входят в состав Евросоюза, утвердили новый глобальный режим санкций за нарушение прав человека.

Европейская народная партия сообщила, что новая система вступит в силу с 8 декабря и будет действовать только на территории ЕС. Режим применят против физических и юридических лиц за пытки, торговлю людьми и нарушение основных свобод.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель отметил, что новый механизм позволит Европе оперативно реагировать нарушения прав человека во всем мире.