16:07 7 Декабря 2020Политика
Европейская народная партия рассказала о новом санкционном режиме ЕС
Главы МИД стран, которые входят в состав Евросоюза, утвердили новый глобальный режим санкций за нарушение прав человека.
Главы МИД стран, которые входят в состав Евросоюза, утвердили новый глобальный режим санкций за нарушение прав человека.
Европейская народная партия сообщила, что новая система вступит в силу с 8 декабря и будет действовать только на территории ЕС. Режим применят против физических и юридических лиц за пытки, торговлю людьми и нарушение основных свобод.
Глава евродипломатии Жозеп Боррель отметил, что новый механизм позволит Европе оперативно реагировать нарушения прав человека во всем мире.