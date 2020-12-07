Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:07   7 Декабря 2020
Политика

Европейская народная партия рассказала о новом санкционном режиме ЕС

Европейская народная партия рассказала о новом санкционном режиме ЕС

Главы МИД стран, которые входят в состав Евросоюза, утвердили новый глобальный режим санкций за нарушение прав человека.

Европейская народная партия сообщила, что новая система вступит в силу с 8 декабря и будет действовать только на территории ЕС. Режим применят против физических и юридических лиц за пытки, торговлю людьми и нарушение основных свобод.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель отметил, что новый механизм позволит Европе оперативно реагировать нарушения прав человека во всем мире.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#евросоюз #санкции #европарламент

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров