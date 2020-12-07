Жители страны страдают из-за ранее неизвестной инфекции.

Ученые из Индии обнаружили новое заболевание. Его симптомами являются пена изо рта, сильное головокружение и эпилептические припадки. В больницу в городе Элуру (индийский штат Андхра-Прадеш) с неизвестной инфекцией уже попало больше 350 человек.

По данным индийского издания The Hindu, все пострадавшие заразились новым заболеванием на территории страны. Пациенты жаловались на слабость, признаки эпилепсии и головокружение. Один из попавших в больницу скончался.

Индийские специалисты провели тесты на наличие вируса COVID-19 в крови заболевших, однако они показали отрицательный результат. Чтобы помочь коллегам из Дели выехала бригада медиков. Министр здравоохранения страны Алла Нани однозначно заявил, что причина заболевания не в воздухе или воде. Других подробностей он не указал.

Эксперты утверждают, что причиной таких серьезных отравлений могли стать испарения от хлорорганических веществ или средств от насекомых. 180 человек уже выписали из больницы. Чтобы установить причину заболевания в город направились эксперты из Института химической технологии, Национального института питания и Всеиндийского института медицинских наук.