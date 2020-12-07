Попова назвала российский регион с худшей ситуацией по коронавирусу

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала ситуацию с COVID-19 в России и сообщила, в каком из регионов она складывается хуже всего.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала ситуацию с COVID-19 в России и сообщила, в каком из регионов она складывается хуже всего.

По словам главного санитарного врача, эпидемиологическая обстановка в стране остается напряженной и в большей степени определяется заболеваемостью в Москве и Санкт-Петербурге. На российские столицы приходится до 40% выявляемых в стране случаев заражения.

Но самые высокие показатели заболеваемости отмечаются в Карелии. За последние сутки там зарегистрировали 473 случая COVID-19, всего в регионе их насчитывается 18 348.

"Среднесуточный показатель [по России] составляет 18,8 [случая заражения] на 100 тыс. населения. Разброс показателя остается также велик, как и в предыдущие недели: сохраняется позиция лидера, это Республика Карелия с показателем 75,7 на 100 тыс. населения", — отметила глава Роспотребнадзора на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Интенсивный рост заболеваемости фиксируется на промпроизводстве, в торговле, транспорте и госуправлении, добавила Попова. Масочный режим во всех регионах в основном соблюдается.

По последним данным, в РФ зарегистрировано 2 488 912 пациентов с COVID-19. Из них 1 956 588 человек выздоровели, 43 597 скончались. Узнать актуальные данные о ситуации с коронавирусом в стране можно на портале стопкоронавирус.рф.