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15:58   7 Декабря 2020
Политика

Деятельность Турции по поддержке ПНС Ливии отслеживается Египтом

Деятельность Турции по поддержке ПНС Ливии отслеживается Египтом

Каир поддержит Ливию в случае провокации со стороны Турции и боевиков Правительства национального согласия (ПНС).

Об этом заявил начальник штаба Вооруженных сил Египта Мухаммад Фарид Хиджази.

Египет следит за перелетами грузовых воздушных судов между Турцией и базой Аль-Ватыя в Ливии. Анкара перебрасывает иностранных наемников и боеприпасы, чтобы поддержать незаконные вооруженные формирования Правительства национального согласия. По словам Хиджази, Египет окажет любую помощь силам фельдмаршала Халифы Хафтара для противодействия агрессивной политике Анкары.

Ранее телеканал "360" сообщал, что Турция намерена наладить сотрудничество с США, чтобы получить оружейный контракт. Анкара готова пойти на сближение с Западом из-за противоречий с Россией.

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#турция #египет #ливия

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