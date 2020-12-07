Названа дата начала массовой записи на вакцинацию от COVID-19 в Подмосковье

Жители Подмосковья могут записаться на вакцинацию от коронавируса с 15 декабря. Об этом заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Жители Подмосковья могут записаться на вакцинацию от коронавируса с 15 декабря. Об этом заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Запись будет запущена на базе системы ЕМИАС, отмечает телеканал "360". Перед этим власти региона планируют завершить вакцинацию граждан из приоритетных групп риска. К тому же ожидаются дополнительные поставки вакцины от коронавирусной инфекции.

"Наша позиция проста и понятна: есть приоритетные группы – учителя, врачи, сотрудники МФЦ, – безусловно, они имеют первоочередное право. Но кого-то загонять на прививку мы не имеем никакого права и ни в коем случае не будем", – отметил глава Подмосковья Андрей Воробьев.

Вакцинация от коронавируса в Московской области началась в начале декабря. С начала пандемии в регионе выявили 119 550 случаев заболевания COVID-19. Вылечился 85 021 человек. По данным на 7 декабря, в регионе провели 4 319 008 тестов на наличие коронавируса.