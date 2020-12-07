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15:46   7 Декабря 2020
Происшествия

Журналистов НТВ освободили из зала суда в Стамбуле

Журналистов НТВ освободили из зала суда в Стамбуле

Задержанных в Турции российских журналистов депортируют в Россию в ближайшее время, сообщает пресс-служба НТВ.

Сотрудников программы "Центральное телевидение" Алексея Петрушко и Ивана Малышкина задержали в Турции, после чего они перестали выходить на связь.

Согласно информации источника в турецком МИД, у задержанных журналистов НТВ не было аккредитации и они вели съемку без разрешения в районе, где расположен производитель боевых беспилотников Baykar Savunma.

В администрации Стамбула также подтвердили задержание за несанкционированную съемку двух журналистов из России.

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